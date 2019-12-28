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Коммунальщики очищают от несуществующего снега Хасанскую улицу

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При этом грохот мешает спать петербуржцам.

В Красногвардейском районе Петербурга местные жители увидели, что коммунальная служба очищает от снега чистый асфальт. Об этом очевидцы сообщили в социальных сетях. Петербуржцу удалось записать на видео, как рабочие на спецтехнике проводит ковшом по голому дорожному покрытию. При этом в близлежащих домах слышен грохот. 

Грохот на весь ночной квартал. Заодно и на ремонт асфальта высосать удастся, видимо

прокомментировал свидетель

Известно, что мероприятия по уборке велись поздним вечером 10 февраля. Местом событий стала Хасанская улица.

Ранее Piter.tv писал о том, что птербуржцы по-разному отнеслись к выпавшему в городе снегу.

Фото и видео: Вконтакте/ДТП и ЧП по СПб Неизданное
 

Теги: коммунальная служба, уборка снега, хасанская улица
Категории: Картина дня, Лента новостей, Новости СПб,

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