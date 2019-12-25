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Петербуржцы по-разному отнеслись к выпавшему в городе снегу
Сегодня, 19:20
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nadezhda_sib

Петербуржцы по-разному отнеслись к выпавшему в городе снегу

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Горожане тщательно наблюдали за работой коммунальных служб.

Как и прогнозировали синоптики, в ночь на 6 февраля в Петербурге выпал снег. Кроме того, из-за сильного ветра пришлось закрывать дамбу. Петербуржцы неоднозначно отнеслись к приходу зимы, и поделились своим мнением в социальных сетях.

Горожане разделились на два лагеря: одни порадовались приходу зимы и морозов, другие оказались не довольны работой коммунальных служб. Также появилось и третье мнение: зачем убирать снег, если его все так долго ждали?

В комитете по благоустройству рассказали, что за ночь с улиц вывезли почти 1,4 тыс. кубометров снега. Ночная уборка улиц была усложнена тем, что температура постоянно менялась с плюсовой на минусовую. 

На протяжении дня в Петербурге была ясная погода без осадков. 

Фото: "Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург", nikita_kokha / Instagram 

Теги: снег
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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