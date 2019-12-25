Коммунальная служба выплатила жительнице Кронштадта полмиллиона рублей за залив квартиры

Всего в отношении должника возбуждено 22 исполнительных производства.

Судебные приставы списали с расчетного счета коммунальной службы полмиллиона рублей в пользу женщины, которая должна была получить компенсацию за залив квартиры. Добровольно исполнять решение суда коммунальная служба не торопилась, рассказала пресс-служба УФССП по Петербургу.

По вине коммунальщиков из Кронштадта в квартире женщины произошла авария. В результате залива в помещении требовался ремонт. Кроме того, пострадали личные вещи потерпевшей. Районный суд постановил взыскать все расходы, понесенные женщиной, с ответчика. Сумма составила 452 тыс. рублей.

Должник знал о возбужденном исполнительном производстве, однако компенсацию выплачивать не спешил. Тогда деньги пришлось списать с расчетного счета КС. Другим петербуржцам она должна общую сумму в 4,8 млн рублей.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что петербуржец задолжал по алиментам полмиллиона рублей.

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