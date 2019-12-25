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Петербуржец задолжал по алиментам полмиллиона рублей
Сегодня, 9:47
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nadezhda_sib

Петербуржец задолжал по алиментам полмиллиона рублей

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На данный момент задолженность удалось погасить.

Мужчина продал долю в квартире для того, чтобы расплатиться по алиментам. Он задолжал более полмиллиона рублей, сообщила пресс-служба УФССП по Петербургу.

Петербуржец платил алименты нерегулярно, в итоге долг перед сыном составил 562 тыс. рублей. Судебные приставы узнали, есть ли имущество у должника. Как выяснилось, ему принадлежит 1/4 доли в квартире во Фрунзенском районе, которую он собирался продавать. Так как ведомство запретило ему осуществлять регистрационные действия в отношении недвижимости, мужчина не мог этого сделать. Запрет был снят только после того, как нарушитель продал свою долю и расплатился с ребенком. 

Теперь судебные приставы будут следить за тем, чтобы мужчины выплачивал алименты регулярно. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что строительная компания выплатила дольщикам Петербурга более 19 млн рублей. 

Фото: Piter.TV

Теги: алименты, долг, судебные приставы
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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