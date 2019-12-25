Строительная компания выплатила дольщикам Петербурга более 19 млн рублей

Со строительной организации взыскали более 19 млн рублей в пользу дольщиков. Средства неустойки получили более 100 человек, сообщила пресс-служба УФССП по Петербургу.
Исполнительные производства в отношении организации находятся в Василеостровском РОСП ГУФССП. Должник не торопился исполнять решения суда, в связи с этим судебным приставам пришлось разыскивать банковские счета застройщика и списывать деньги, которые затем распределяли между взыскателями.
На данный момент еще 46 дольщиков ожидают денежных средств на общую сумму около 8 млн рублей.
Смольный пообещал решить проблему обманутых дольщиков к 2023 году.
Фото: Piter.TV
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