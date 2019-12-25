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Строительная компания выплатила дольщикам Петербурга более 19 млн рублей
Сегодня, 9:48
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nadezhda_sib

Строительная компания выплатила дольщикам Петербурга более 19 млн рублей

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Задолженность еще не погашена до конца.

Со строительной организации взыскали более 19 млн рублей в пользу дольщиков. Средства неустойки получили более 100 человек, сообщила пресс-служба УФССП по Петербургу.

Исполнительные производства в отношении организации находятся в Василеостровском РОСП ГУФССП. Должник не торопился исполнять решения суда, в связи с этим судебным приставам пришлось разыскивать банковские счета застройщика и списывать деньги, которые затем распределяли между взыскателями.

На данный момент еще 46 дольщиков ожидают денежных средств на общую сумму около 8 млн рублей. 

Смольный пообещал решить проблему обманутых дольщиков к 2023 году. 

Фото: Piter.TV

Теги: дольщики, застройщик
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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