Смольный пообещал решить проблему обманутых дольщиков к 2023 году

Завершения строительства ожидает 31 объект.

В 2020-м году в Петербурге планируют сдать 5 жилых "долгостроев", сообщил губернатор города. Всего на данный момент, согласно Единому реестру проблемных объектов Северной столицы, их 31.

На начало прошлого года в Реестре обманутых дольщиков Петербурга состояло 832 человека по 15 объектам. В том же году, когда город начал активно заниматься этой проблемой, было сдано 13 объектов, что позволило исключить из Реестра 602 дольщика. заявил Александр Беглов.

В этом году будут сданы 524 квартиры, в следующем году — почти 6 тыс. квартир (21 объект). Два дома 3-й очереди ЖК "На Заречной" пообещали достроить к 2023-му году. Сейчас они готовы всего на 5%.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что мужчина нарисовал огромное граффити с просьбой к Путину достроить проблемный ЖК в Мурино.

Фото: Piter.TV