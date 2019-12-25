Неизвестные избили мужчину на детской площадке Будапештской улицы

Пострадавший решил высказать свое недовольство громкой музыкой.

В воскресенье, 14 июня, стало известно, что полицейские расследуют драку, произошедшую ночью на детской площадке Будапештской улицы. Об этом Piter.tv сообщил источник в правоохранительных органах.

Около полуночи жители дома № 8, корпус 1, увидели, а точнее услышали, двух мужчин, отдыхающих на детской площадке во дворе. Неизвестные слушали громкую музыку. Один из жильцов решил высказать свое недовольство шумом, но на возмущения хулиганы решили ответить кулаками.

Во время драки мужчина получил тяжкий вред здоровью. После этого в полиции зарегистрировали материал проверки.

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Фото: Pixabay