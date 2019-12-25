На Витебском проспекте грабитель напал на пьяного прохожего

Преступник избил мужчину и выхватил у него сумку.

Как сообщил Piter.tv источник в правоохранительных органах, 13 июня в полицию обратился мужчина 1986 года рождения. Он заявил, что у д. 16 по Витебскому проспекту неизвестный напал на него и ограбил.

Преступник сначала избил петербуржца, затем выхватил у него сумку и сбежал. В ней было 5000 рублей, банковские карты, документы, ключи, а также электронная сигарета. Известно, что потерпевший был в состоянии алкогольного опьянения, поэтому не запомнил приметы грабителя.

Полиция разыскивает злоумышленника. Возбуждено уголовное дело.

Ранее мы сообщили, что на Измайловском проспекте бомж вынес продукты из магазина.

Фото: Piter.tv