На Измайловском проспекте бомж вынес продукты из магазина

Он распылил баллончик в лицо сотрудника.

Как сообщил Piter.tv источник в правоохранительных органах, 13 июня в полицию обратился сотрудник "Магнита". Он заявил, что в магазине д. 30 по Измайловскому проспекту произошло ограбление.

Сотрудники полиции прибыли на место происшествия. Им удалось оперативно задержать подозреваемого. Преступником оказался безработный уроженец Орла 1995 года рождения. Мужчина проживает в Петербурге без регистрации.

Установлено, что он, прыснув баллончиком в лицо товароведа, украл продукты из магазина. Возбуждено уголовное дело.

Ранее мы сообщили, что полиция задержала похитителя продуктов с Тихорецкого проспекта.

Фото: Piter.tv