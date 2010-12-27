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На Ветеранов "соцработник" украла у пенсионера 500 тысяч рублей
Сегодня, 9:39
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lesjasap
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На Ветеранов "соцработник" украла у пенсионера 500 тысяч рублей

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В кировском районе Петербурга мошенница украла из квартиры пенсионера более полумиллиона рублей.

На проспекте Ветеранов пожилого петербуржца ограбила женщина, которая  представилась социальным работником. Мошенница обманным способом проникла в квартиру к пенсионеру. После ее ухода 82-летний дедушка обнаружил пропажу крупной суммы денег. Пострадавший сразу же обратился за помощью в правоохранительные органы. 

По сообщению петербуржца, злоумышленница похитила 540 тысяч рублей. Жертва описывает преступницу как женщину средних лет в черной одежде. В отношении воровки заведено уголовное дело. 

Похожий случай произошел в Гатчине Ленинградской области. Днем 14 марта двое “цыган” сумели украсть у 81-летней местной жительницы 320 тысяч рублей. Инцидент произошел в квартире по улице Слепнева,8. 
 

Теги: кража ограбление , мошенничество , проспект ветеранов , социальный работник , соцработник
Категории: Новости СПб Криминальные происшествия

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