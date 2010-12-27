На Ветеранов "соцработник" украла у пенсионера 500 тысяч рублей

В кировском районе Петербурга мошенница украла из квартиры пенсионера более полумиллиона рублей.

На проспекте Ветеранов пожилого петербуржца ограбила женщина, которая представилась социальным работником. Мошенница обманным способом проникла в квартиру к пенсионеру. После ее ухода 82-летний дедушка обнаружил пропажу крупной суммы денег. Пострадавший сразу же обратился за помощью в правоохранительные органы.

По сообщению петербуржца, злоумышленница похитила 540 тысяч рублей. Жертва описывает преступницу как женщину средних лет в черной одежде. В отношении воровки заведено уголовное дело.

Похожий случай произошел в Гатчине Ленинградской области. Днем 14 марта двое “цыган” сумели украсть у 81-летней местной жительницы 320 тысяч рублей. Инцидент произошел в квартире по улице Слепнева,8.

