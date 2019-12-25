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В Петербурге задержали юриста, укравшего у бизнесмена 15 миллионов рублей
Сегодня, 10:21
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himif

В Петербурге задержали юриста, укравшего у бизнесмена 15 миллионов рублей

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Похищенные деньги изъяты.

В минувшую пятницу, 6 марта, полиция задержала на Каменноостровском проспекте юриста, подозреваемого в крупной краже. Об этом Piter.TV стало известно из источника в правоохранительных органах.

Днем раньше сотрудник организации "Россохрана Телеком" находился в кабинете пострадавшего бизнесмена в бизнес-центре на улице Марата и украл со стола 15 миллионов рублей наличными, после чего скрылся. Отмечается, что бизнесмен является гендиректором той же фирмы, что и юрист.

Похищенные деньги изъяты. Возбуждено уголовное дело о хищении, юриста поместили под подписку о невыезде.

Ранее мы рассказывали, что умирающий от туберкулеза бомж признался в убийстве 20-летней давности.

Фото: pixabay

Теги: задержание, кража, ограбление
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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