В Петербурге задержали юриста, укравшего у бизнесмена 15 миллионов рублей

Похищенные деньги изъяты.

В минувшую пятницу, 6 марта, полиция задержала на Каменноостровском проспекте юриста, подозреваемого в крупной краже. Об этом Piter.TV стало известно из источника в правоохранительных органах.

Днем раньше сотрудник организации "Россохрана Телеком" находился в кабинете пострадавшего бизнесмена в бизнес-центре на улице Марата и украл со стола 15 миллионов рублей наличными, после чего скрылся. Отмечается, что бизнесмен является гендиректором той же фирмы, что и юрист.

Похищенные деньги изъяты. Возбуждено уголовное дело о хищении, юриста поместили под подписку о невыезде.

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