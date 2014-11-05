Юрист рассказал о новых штрафах для курильщиков в 2022 году

В следующем году продолжит расти стоимость сигарет.

В следующем году в России вступят в силу новые запреты для курящих граждан. Об этом в интервью агентству "Прайм" заявил юрист Европейской Юридической Службы Павел Корытов.

Так, россиян начнут штрафовать по статье о нарушении правил противопожарной безопасности за курение на объектах недвижимости и предприятиях. Штраф составит от двух до трех тысяч рублей, а если вследствие этого возник пожар – до пяти тысяч рублей.

Кроме того, в 2022 году продолжит расти стоимость сигарет. Корытов напомнил, что только в текущем году стоимость табачной продукции выросла на 20 процентов.

Специалист отметил, согласно данным Роспотребнадзора, в 2020 году курили 21,6% граждан РФ, а в 2013 году – 41%. Национальный проект "Демография" поставил цель по снижению числа курильщиков в стране до десяти процентов к 2024 году.

Ранее мы сообщали, что в России планируют создать систему по выявлению курильщиков-нарушителей.

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