В России планируют создать систему по выявлению курильщиков-нарушителей

Она будет создаваться на основе уже существующей системы видеоаналитики.

В России планируют создать систему, отслеживающую курящих вейпы и сигареты в неположенных местах. Об этом информирует RT со ссылкой на платформу "Национальная технологическая инициатива".

Отмечается, что данная мера направлена на предотвращение возникновения пожаров и взрывоопасных ситуаций. По задумке авторов, нововведение будет фиксировать сам факт нарушения и отправлять информацию ответственным за безопасность.

Новые функции должны стать частью уже существующей системы видеоаналитики, которая анализирует изображения с камер видеонаблюдения в режиме реального времени. Новинку планируется использовать для выявления курильщиков-нарушителей на предприятиях, в парках, на вокзалах и других объектах.

В создании прототипа будут задействованы студенты высших учебных заведений России, принимающие участие в проектно-образовательных интенсивах Университета НТИ "20.35".

Ранее ученые назвали еще один фактор вреда табака для здоровья глаз.

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