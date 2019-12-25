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Стало известно, как табачный дым влияет на глаза
Сегодня, 14:38
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Стало известно, как табачный дым влияет на глаза

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Курение в том числе связывают с катарактой.

Ученые назвали еще один фактор вреда табака для здоровья глаз. Статья опубликована в журнале Scientific Reports.

Курение табака связано с ускоренным старением желтого пятна, глаукомой и катарактой. Однако теперь стало известно, что табачный дым вредит и роговице.

Курильщики табака примерно в два раза чаще страдают от синдрома сухого глаза, при котором глаз краснеет и обезвоживается, и становится уязвимым к инфекциям. Если мы выясним, как именно сигареты и устройства для нагревания табака вредят роговице, мы сможем придумать оптимальную защиту для нее, - говорится в исследовании.

Ученые выяснили, что компоненты сигаретного дыма приводят к накоплению железа во внешнем слое роговицы, в эпителии, что приводит к гибели клеток.  

Фото: pixabay 

Теги: влияние на глаза, табачный дым
Категории: Наука и технологии, Фабрика Знаний, Мировые новости, Лента новостей,

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