Юрист рассказал, что грозит за отказ показать телефон при проверке в метро

Юрист Александр Хаминский рассказал, что грозит за отказ показать телефон при проверке в метро. Об этом он заявил "РИА Новости".

По словам эксперта, сотрудники службы безопасности метрополитена или полиция имеют право осуществлять досмотр пассажиров в рамках обеспечения безопасности. Хаминский отметил, что гражданин имеет право отказаться включать телефон, но в таком случае метрополитен вправе не допустить его к поездке. Он сослался на приказ Минтранса, согласно которому сотрудники службы безопасности могут потребовать включить устройство.

Хаминский заявил, что это делается для исключения возможности использования корпуса гаджета для провоза взрывчатых веществ. Однако он также добавил, что проверка содержимого телефона по закону требует либо добровольного согласия гражданина, либо судебного решения.

Фото: Piter.tv