Юрист посоветовала покупателям не отказываться брать чек в магазинах

По словам эксперта, магазины предлагают покупателям отказаться от чека из своих соображений.

Младший юрист Национальной юридической компании "Митра" Анна Циммерман посоветовала покупателям не отказываться брать чек в магазинах. Об этом она рассказала агентству "Прайм".

По словам эксперта, магазины предлагают покупателям отказаться от выдачи чека из своих соображений. Она уточнила, что таким образом получается экономить на отказе от печати бумажных чеков немалые средства, объясняя это заботой об экологии. При этом без чека покупателю гораздо сложнее вернуть товар.

Циммерман добавила, что без чека невозможно отчитаться в покупках для бизнеса и осуществить ремонт товара по гарантии. Юрист отметила, что чек является главной страховкой для человека на случай проблем с товаром.

Ранее мы сообщали, что в Петербурге услуги подорожали почти на 10% с начала текущего года.

Фото: Piter.tv