Юрист объяснил минусы использования биометрии при сделках с недвижимостью

Юрист Родион Юрьев объяснил минусы использования биометрии при сделках с недвижимостью. Об этом он рассказал в интервью телеканалу "360".
По словам эксперта, использование биометрии не станет дополнительным способом идентификации людей. Юрьев отметил, что зачастую они действуют под влиянием мошенников. Он также добавил, что есть оппозиция в обществе, которое беспокоится о хранении своих данных.
Ранее мы сообщали, что в Госдуме призвали наказывать водителей за прием некоторых лекарств.
Фото: pxhere.com
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