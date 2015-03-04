Юрист объяснил минусы использования биометрии при сделках с недвижимостью

По словам эксперта, есть оппозиция в обществе, которое беспокоится о хранении своих данных.

Юрист Родион Юрьев объяснил минусы использования биометрии при сделках с недвижимостью. Об этом он рассказал в интервью телеканалу "360".

По словам эксперта, использование биометрии не станет дополнительным способом идентификации людей. Юрьев отметил, что зачастую они действуют под влиянием мошенников. Он также добавил, что есть оппозиция в обществе, которое беспокоится о хранении своих данных.

Ранее мы сообщали, что в Госдуме призвали наказывать водителей за прием некоторых лекарств.

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