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Юрист объяснил минусы использования биометрии при сделках с недвижимостью
Сегодня, 13:38
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Юрист объяснил минусы использования биометрии при сделках с недвижимостью

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По словам эксперта, есть оппозиция в обществе, которое беспокоится о хранении своих данных.

Юрист Родион Юрьев объяснил минусы использования биометрии при сделках с недвижимостью. Об этом он рассказал в интервью телеканалу "360".

По словам эксперта, использование биометрии не станет дополнительным способом идентификации людей. Юрьев отметил, что зачастую они действуют под влиянием мошенников. Он также добавил, что есть оппозиция в обществе, которое беспокоится о хранении своих данных.

Ранее мы сообщали, что в Госдуме призвали наказывать водителей за прием некоторых лекарств.

Фото: pxhere.com

Теги: биометрия, недвижимость, юрист
Категории: Лента новостей, Новости России,

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