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Юрист Сорокин предупредил о стихийных задержаниях на Невском
Вчера, 23:35
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smirenny

Юрист Сорокин предупредил о стихийных задержаниях на Невском

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Правозащитник просит горожан быть внимательными на вечерней прогулке.

Вечером в пятницу, 12 февраля, на своей странице в соцсети юрист Никита Сорокин сообщил о стихийных задержаниях на Невском проспекте. 

Полиция на Невском проспекте выборочно задерживает компании людей больше 2 человек, отвозит в отдел Полиции и выяснят причину посещения Невского проспекта. После выяснения отпускает

отметил правозащитник.

Сорокин призвал петербуржцев и гостей города быть осторожными. 

Ранее мы писали, что двоих жителей Петербурга задержали после угроз взрыва и теракта.

Фото: vk.com/sorokin_n_a; Piter.TV

Теги: задержание, митинг
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Картина дня,

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