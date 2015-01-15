Юрист Сорокин предупредил о стихийных задержаниях на Невском

Правозащитник просит горожан быть внимательными на вечерней прогулке.

Вечером в пятницу, 12 февраля, на своей странице в соцсети юрист Никита Сорокин сообщил о стихийных задержаниях на Невском проспекте.

Полиция на Невском проспекте выборочно задерживает компании людей больше 2 человек, отвозит в отдел Полиции и выяснят причину посещения Невского проспекта. После выяснения отпускает отметил правозащитник.

Сорокин призвал петербуржцев и гостей города быть осторожными.

Ранее мы писали, что двоих жителей Петербурга задержали после угроз взрыва и теракта.

Фото: vk.com/sorokin_n_a; Piter.TV