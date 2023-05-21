Юрист Соловьев заявил, что собственник обязан содержать помещение в порядке

По словам эксперта, помимо права собственности есть жилищный кодекс, в котором говорится о целевом назначении каждого помещения.

Юрист Иван Соловьев заявил, что собственник обязан содержать помещение в порядке. Об этом он рассказал телеканалу "360".

Эксперт прокомментировал ситуацию с жительницей Москвы, которая устроила в своей квартире свалку и завела кошек. На нее пожаловались соседи из-за запаха и гнили, которые расползались по дому.

Юрист отметил, что помимо права собственности есть жилищный кодекс, в котором говорится о целевом назначении каждого помещения. Он напомнил, что жилое помещение запрещено использовать для производственной деятельности, гостиничного бизнеса и многого другого. По словам Соловьева, главным критерием является и то, нарушает ли человек покой соседей.

Фото: Piter.tv