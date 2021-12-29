Юрист предупредил о новых видах мошенничества под предлогом инвестиций

Преступник используют "брокерские" сайты.

Заслуженный юрист России Иван Соловьев предупредил сограждан о новых видах мошенничества под предлогом инвестиций для фондового рынка Комментарий со специалистов опубликовал RT. В настоящее время злоумышленники создают сайты, на которых предлагают клиентам вкладывать средства онлайн и получать за это высокий уровень доходов.

После регистрации на таком "брокерском" сайте на человека по телефону или онлайн выходит "специалист", который рекомендует для удобства взаимодействия и отслеживания своей будущей прибыли установить на телефон жертвы особое приложение. Иван Соловьев, юрист

Сразу после этого преступники начинают вытягивать из жертвы денежные средства. Распространенными предлогами становятся сделки купли-продажи акций или облигаций, а также операции валютных корзин. Затем мошенники просто перестают выходить на связь с жертвами.

Пенсионерка из Петербурга смогла предотвратить преступление телефонных мошенников.

Фото: Piter.tv