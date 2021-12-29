Юрист Мырсина: у россиян есть право лечиться по полису ОМС в частных клиниках

Эксперт назвала условия по прохождению медуслуг в частных организациях.

Российский юрист Анастасия Мырсина сообщила, что у граждан страны есть право лечиться по полису ОМС в частных клиниках. Такое заявление специалист сделала во время интервью журналистам информационного агентства "Прайм". По словам эксперта для получения медицинской помощи по полису ОМС организация должна отправить соответствующее уведомление в территориальный фонд ОМС. Последний не вправе отказать во включении в реестр. Речь идет о списке учреждений здравоохранения, которые участвуют в программе государственных гарантий бесплатного обслуживания.

Таким образом, при обращении в частную клинику вас обязаны проинформировать о возможности получения медицинских услуг в рамках ОМС. Анастасия Мырсина, юрист

Также медицинские организации обязаны сообщать гражданам о возможности получения медицинской помощи в рамках программы государственных гарантий. Пациенты получают данные об объеме и условиях оказания помощи. При этом оказание услуг на бесплатной основе невозможно в нескольких условиях. Например, в случае отсутствия гражданства РФ и других.

В этом году петербуржцы стали чаще страховать жизнь.

Фото: Piter.tv