В этом году петербуржцы стали чаще страховать жизнь

Среди показателей самый высокий у страхования жизни - горожане отдали 18 млн рублей, по сравнению с 2020 годом рост составил 21%.

За этот год на страховом рынке Петербурга был устойчивый рост. Так, за 9 месяцев он составил 18%. Об этом рассказал председатель комитета по медицинскому страхованию Союза страховщиков Санкт-Петербурга и Северо-Запада Алексей Кузнецов в беседе с "Невскими новостями".

Среди показателей самый высокий у страхования жизни - горожане отдали 18 млн рублей, по сравнению с 2020 годом рост составил 21%. Отмечается, что и сумма выплат увеличилась с 8 до 12 млн рублей.

Петербуржцы также заинтересованы в ДМС, за девять месяцев этот показатель вырос на 6%. По словам Кузнецова, ДМС не покрывает ковид, однако пациенту необходимо обратиться в поликлинику для получения бесплатных лекарств и QR-кода. Он также добавил, что основная нагрузка по ковиду идет на ОМС. Мы оплачиваем ПЦР до постановки диагноза, курируем пациентов по телефону и берем на себя постковидную реабилитацию.

Так, стоимость ДМС выросла на 5–10 % и составила от 15 до 30 тысяч на человека в год. Выплаты также выросли. Сейчас в Петербурге активно занимаются ДМС порядка 30 компаний.

Ранее названы вакансии в Петербурге с зарплатой более 300 тысяч рублей. Больше всех готовы платить разработчику IOS в международной компании со штаб-квартирой в США.

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