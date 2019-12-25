Названы вакансии в Петербурге с зарплатой более 300 тысяч рублей

Больше всех готовы платить разработчику IOS в международной компании со штаб-квартирой в США.

Аналитики сервиса по поиску работы SuperJob назвали вакансии в Петербурге с зарплатой более 300 тысяч рублей. Больше всех – до 400 тысяч рублей в месяц – готовый платить разработчику IOS в международной компании со штаб-квартирой в США.

Кроме высокой зарплаты сотруднику этой компании предлагают ДМС и возможность работать удаленно с клиентами по всему миру. Чтобы получить эту работу, соискателю необходим разговорный английский язык и 3-летний опыт работы на аналогичной должности.

На втором месте в списке самых высокооплачиваемых вакансий Северной столицы находится вакансия старшего разработчика Golang в немецкой компании с заработком до 330 тысяч рублей в месяц. Будущий сотрудник должен иметь 3-летний опыт работы, знать различные языки и инструменты в программировании.

Тройку лидеров замкнул backend-разработчик. Работодатель готов платить такому специалисту от 220 тысяч рублей в месяц. Для этого нужно владеть техническим английским языком и иметь 3-летний опыт работы.

Также от 220 тысяч в месяц может получать руководитель группы разработки программного обеспечения в СПбГУ. На ежемесячный доход в размере от 185 до 220 тысяч рублей может рассчитывать старший продакт-менеджер в казахстанской интернет-компании, запускающейся в Петербурге.

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