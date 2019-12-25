В городе открыты 5302 вакансии.

В Петербурге растет спрос на персонал в строительной сфере. Об этом 6 августа сообщили в пресс-службе комитета по труду и занятости населения.

За первое полугодие 2021 года число вакансий выросло с 3398 до 5302. Работодатели наиболее активно ищут каменщиков, маляров, штукатуров, монтажников, бетонщиков, арматурщиков и облицовщиков-плиточников. Каменщикам и малярам готовы предложить до 80 тысяч рублей, бетонщикам – до 70 тысяч рублей, облицовщикам – до 60 тысяч рублей, начальнику – до 140 тысяч рублей.

В комитете отметили, что пандемия не сильно сказалась на строительной сфере, в которой трудятся 301 964 человека. Однако потребность в персонале стала ощущаться после снижения потока трудовых мигрантов.

Вследствие снижения потока трудовых мигрантов, чья мобильность резко сократилась в условиях закрытия границ, началась переориентация на внедрение новых технологий, и как следствие, вырос спрос на высококвалифицированных работников. пресс-служба комитета по труду и занятости населения Петербурга

Работодатели также нуждаются в специалистах, работающих со строительной техникой: слесари-сантехники и слесари-трубопроводчики, укладчики тепло- и акустической изоляции, а также профессионалы в области IT, управления и планирования.

Ранее мы писали, что число безработных петербуржцев за год сократилось на 70%.

Фото: Piter.tv