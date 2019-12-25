Число безработных петербуржцев за год сократилось на 70%

Показатели возвращаются к допандемийным.

Накануне, 5 августа, специалисты городского центра занятости населения Петербурга сообщили, что за последний год рынок города возвращается к показателям, которые были до пандемии коронавируса. На данный момент зарегистрировано 30 тысяч безработных и 56 тысяч вакансий.

В августе прошлого года число безработных перевалило за 100 тысяч человек, тогда на одну вакансию претендовали 15-20 человек. Нормальным соотношением является 4-5 человек на одно место.

В топ-10 востребованных вакансий, работодатели которых предлагают зарплату, превышающую сто тысяч рублей, входит сфера IT (программист, системный администратор, менеджер продукта, специалист по информационной безопасности).

Помимо этого высокую зарплату предлагают бизнес-аналитикам, участковым врачам-терапевтам, ведущим инженерам-конструкторам, машинистам экскаватора, водителям авто и менеджерам по продажам.

Аналитики отмечают, что новые вакансии появились в разных сферах.

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