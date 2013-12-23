Эксперты рассказали, сколько зарабатывают реставраторы объектов культурного наследия Петербурга

Работодатели ищут на рынке руководителей реставрационных работ, инженеров, сметчиков, производителей работ, реставраторов.

В Петербурге продолжается реставрация объектов культурного наследия. В связи с эти компания SuperJob провела исследование рынка и поделилась с Piter.tv результатами, согласно которым сегодня в городе востребованы руководители реставрационных работ, инженеры, сметчики, производители работ, реставраторы.

Больше всего работодатели готовы заплатить ведущему конструктору с высшим образованием, опытом проектной работы по основному профилю не менее 10 лет – 125 тысяч рублей в месяц. Такой специалист должен уметь работать в прикладных программах на уровне опытного пользователи. Успешный кандидат будет работать в комфортабельном офисе в центре Петербурга.

Зарплату в 100 тысяч рублей предлагают сметчику, который будет заниматься составлением сметной документации на реставрационные, проектные, строительно-монтажные работы. Рассматриваются кандидаты только с высшим образованием и опытом работы в сфере реставрации. В случае успешного трудоустройства, специалист получит полный социальный пакет и компенсацию на питание.

На третьем месте в рейтинге расположилась вакансия ведущего архитектора/главного архитектора проекта (ГАП) с заработной платой – от 90 тысяч рублей в месяц. Работодатель ждет специалиста с высшим образованием в сфере реставрации или строительства, преимуществом будет аттестация в Министерстве культуры. Также предлагается работа в офисе и бесплатное питание.

Помимо этого можно найти вакансии инженеров с зарплатами от 45 до 65 тысяч рублей и вакансии, зарплата в которых устанавливается по итогу собеседования.

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