В Петербурге работодатели стали активнее нанимать массажистов, бухгалтеров и квалифицированных рабочих

Помимо этого петербуржцы хотели бы пройти курсы иностранных языков и научиться в работе в "1С".

Во вторник, 3 августа, аналитики онлайн-сервиса по поиску работы SuperJob поделились с Piter.tv данными последнего исследования, согласно которым зафиксирован повышенный спрос на массажистов, бухгалтеров и квалифицированных рабочих, следует из нового исследования онлайн-сервиса.

За июль в Петербурге вакансий для бухгалтеров стало больше на 55%. Рост обусловлен восстановлением рынка труда после его падения в начале пандемии. Средняя рыночная зарплата бухгалтера в городе составляет 60 тысяч рублей, а максимальная – 80 тысяч рублей.

Вакансий для квалифицированных рабочих в строительстве за год стало больше на 105%. Средняя рыночная заработная плата сегодня составляет 78 тысяч рублей, максимальная – 140 тысяч рублей.

Чаще работодатели стали искать массажистов с медицинским образованием для предоставления услуг медицинского массажа. Средняя заработная плата медицинской сестры по массажу в коммерческих клиниках составила 60 тысяч рублей, а максимальная – 140 тысяч рублей. Напомним, что массаж стали включать в программу реабилитации после коронавируса.

Также сервис провел опрос среди экономически активного населения Петербурга и выяснил, что чаще всего горожане хотели бы пройти курсы программирования и иностранных языков, а также курсы бухучета; обучиться работе в "1С". Некоторые отметили, что хотели бы пройти курсы дизайна, по кадровому делу и строительным рабочим специальностям.

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Фото: pexels