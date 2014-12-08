Юрист Крохин назвал ненужной процедуру упрощения перепланировок квартир

По словам эксперта, решение позволить гражданам узаконить перепланировку квартир имеет негативные последствия.

Юрист Константин Крохин назвал ненужной процедуру упрощения перепланировок квартир. Об этом он заявил в интервью телеканалу "360".

По словам эксперта, решение позволить гражданам узаконить перепланировку квартир имеет негативные последствия. Крохин заявил, что отмена возможности обжаловать решение через суд навредит в том числе самим перепланировщикам, которых де-факто лишат конституционных прав на судебную защиту.

Юрист также назвал бессмысленным надзорный орган, который не сможет ни в чем отказывать. Он считает, что жилые дома должны проходить инвентаризацию каждые пять лет, а квартиры с неузаконенными перепланировками нужно запретить к продаже.

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Фото: Piter.tv