Автоюрист Воропаев объяснил, почему в России не будут разгонять автомобили до скорости 150 км/ч на магистралях

По словам эксперта, здесь вопрос не столько в ограничении, сколько в психологии автолюбителей.

Автоюрист Лев Воропаев объяснил, почему в России не будут разгонять автомобили до скорости 150 км/ч на магистралях. Об этом он рассказал в интервью телеканалу "360".

Эксперт высказался об инициативе понять поднять допустимый порог скорости на новых российских автомагистралях. По его словам, власти вряд ли примут такое решение. Воропаев подчеркнул, что здесь вопрос не столько в ограничении, сколько в психологии автолюбителей. Также автоюрист напомнил, что среди показателей эффективности власти выделяют и коэффициент безопасности дорожного движения.

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Фото: Piter.tv