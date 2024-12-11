Юрист Хаминский предупредил о новом порядке вступления в наследство

По словам эксперта, проверка помешает мошенникам вступить в наследство с помощью поддельных документов.

Руководитель центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский предупредил о новом порядке вступления в наследство. Об этом он заявил в интервью "РИА Новости".

Эксперт прокомментировал вступление в силу нового порядка выдачи нотариусами свидетельства о праве на наследство. Согласно новым поправкам, ЗАГСы теперь будут передавать нотариусам сведения о регистрации смерти граждан и об изменениях в соответствующих документах. По словам юриста, такая проверка не потребуется только в случае, если нотариусу представлены документы, составленные за границей с участием должностных лиц компетентных органов иностранных государств.

Также Хаминский заявил, что такой порядок упростит процесс подтверждения родства наследникам. Кроме того, проверка помешает мошенникам вступить в наследство с помощью поддельных документов.

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Фото: Piter.tv