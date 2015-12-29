Юрий Шатунов отказался петь "Седую ночь" и другие песни группы "Ласковый май"

Отныне певец будет исполнять только свои песни.

Певец и композитор Юрий Шатунов покинул группу "Ласковый май" и отказался от репертуара коллектива. Об этом в своем Instagram заявил Андрей Разин.

Теперь на концертах Шатунов будет петь только свои песни, поэтому фанатам стоит учитывать данный факт при покупке билетов на выступления. Репертуар "Ласкового мая" можно услышать на концертах с участием Андрея Разина.

Песни "Седая ночь", "Белые розы" и "Розовый вечер" написал основатель группы Сергей Кузнецов.

Ранее Разин позвал Кирилла Кокорина в группу "Ласковый май".

Видео: YouTube/ MuzLive