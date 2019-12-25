Юрий Лоза подал в суд на Первый канал из-за песни "Плот"

Артист утверждает, что были нарушены его авторские права на эту композицию.

Музыкант Юрий Лоза подал в суд на Первый канал из-за нарушения его авторских прав на песню "Плот". Он требует заблокировать один из выпусков шоу "Голос", в котором прозвучала эта композиция. Об этом пишет "Коммерсант", ссылаясь на Мосгорсуд, в который поступил иск.

Выпуск шоу "Голос", в котором исполнили песню "Плот", вышел в эфир Первого канала в октябре 2020 года. Шоу также было опубликовано на сайте канала в трех версиях.

Лоза утверждает, что включение песни в телепередачу не было с ним согласовано. Музыкант требует взыскать с Первого канала 4 млн рублей за нарушение авторских прав и 1 млн морального вреда.

Как заявил представитель Лозы, гендиректор Semenov & Pevzner Роман Лукьянов, суд предварительно удовлетворил требования музыканта и обязал Роскомнадзор заблокировать ссылки на телепередачу.

Ранее Лоза резко высказался о конфликте Долиной и Вали Карнавал.

Фото: Instagram / lozayury