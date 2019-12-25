Юрий Лоза объяснил победу Италии на "Евровидении-2021"

Он уверен, что решающую роль сыграло то, что песня исполнялась на итальянском языке.

Российский певец Юрий Лоза прокомментировал победу Италии на "Евровидении" в этом году. Артист убежден, что решающую роль сыграло исполнение песни на итальянском языке. По его мнению, английский язык уже надоел зрителям.

Все идет на английском, интервью на английском, ведение на английском, потом начинается английская песня, которая смотрится как продолжение. Ну, не интересно […] Английский язык уже достал, он в печенках уже сидит. Заявил Лоза в интервью РЕН ТВ

Артист уверен, что именно поэтому Италия заняла первое место, а Франция оказалась на втором (так как пела на французском).

Финал "Евровидения-2021" состоялся в Роттердаме 22 мая. Победу одержала итальянская рок-группа Maneskin. Представительница России Манижа заняла 9 место.

Ранее мы писали, что победители "Евровидения-2021" планируют большой концертный тур.

Фото: Instagram / maneskinofficial