Юрий Колокольников снимется в новом фильме Майкла Бэя

Премьера картины запланирована на 2019 год.

Российский актер театра и кино Юрий Колокольников утверждён на роль в новом фильме голливудского режиссера Майкла Бэя. Об этом СМИ рассказал кастинг-агент Ричард Кук.

Сюжет предстоящей ленты расскажет историю о шести миллиардерах, которые инсценировали свою гибель с целью создания тайного спецотряда для борьбы с преступностью. Сценарий к ленте написали авторы "Дэдпула" Ретта Риз и Пол Верник. Одну из главных ролей в фиьлме сыграет актер Райан Рейнольдс. Премьера картины запланирована на 2019 год.

Помимо этого, стало известно, что популярный актер Данила Козловский и Софья Лебедева примут участие в съемках сериала про русскую мафию "МакМафия". Козловский также сыграет роль Вещего Олега в шестом сезоне канадско-ирландского сериала "Викинги". Об этом сообщает Роскино.

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