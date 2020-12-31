Актер Юрий Колокольников поздравил петербуржцев с Новым годом

Он пожелал, прежде всего, здоровья, двигаться вперед и ничего не бояться.

Российский актер театра и кино Юрий Колокольников поздравил петербуржцев с наступающим Новым годом. По его мнению, 2020 год в контексте всей истории человечества был не самым тяжелым. Пандемия коронавируса, несомненно, скорректировала планы. Несмотря на это, нужно продолжать верить в чудо, идти вперед и ничего не бояться.

Знаете, вне зависимости от этого года […] Чего можно пожелать людям? Пожелать можно, прежде всего, здоровья. Берегите себя и верьте в чудо! Оно придет! И двигайтесь, идите вперед, ничего не бойтесь! Юрий Колокольников

Ранее читателей Piter.TV поздравил Антон Батырев.

Видео: Piter.TV