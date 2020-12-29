Исполнитель главной роли в сериале "Ничто не случается дважды" и самый популярный российский актер 2020 года по версии портала "Кино-Театр.Ру" Антон Батырев поздравил читателей Piter.TV с наступающим Новым годом.

Здравствуйте, почитатели и читатели Piter.TV! И просто питерцы, ленинградцы, петербуржцы. Поздравляю вас с наступающими новогодними праздниками. Всего вам хорошего, теплого. Чтобы было все замечательно и прекрасно. Чтобы этот год отпустил все невзгоды, взгоды и все остальное, чтобы в 2021 году у вас все было замечательно.

Антон Батырев