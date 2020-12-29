  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 9:00
136
Alena_Zinovieva
Код вставки плеера

Антон Батырев поздравил читателей Piter.TV с наступающим Новым годом

0 0

Актер пожелал петербуржцам всего самого хорошего и теплого.

Исполнитель главной роли в сериале "Ничто не случается дважды" и самый популярный российский актер 2020 года по версии портала "Кино-Театр.Ру" Антон Батырев поздравил читателей Piter.TV с наступающим Новым годом.

Здравствуйте, почитатели и читатели Piter.TV! И просто питерцы, ленинградцы, петербуржцы. Поздравляю вас с наступающими новогодними праздниками. Всего вам хорошего, теплого. Чтобы было все замечательно и прекрасно. Чтобы этот год отпустил все невзгоды, взгоды и все остальное, чтобы в 2021 году у вас все было замечательно.

Антон Батырев

Ранее шеф-стилист программы "Перезагрузка" на ТНТ Лина Дембикова поделилась модными советами по выбору новогоднего наряда.

Видео: Piter.TV

Теги: антон батырев, ничто не случается дважды, новый год
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии