Лина Дембикова о новогоднем образе: "Сочетайте вечернее платье с худи или ярким свитером"

Шеф-стилист программы "Перезагрузка" на ТНТ посоветовала выбрать наряд, который трансформируется в течение вечера – в начале праздника нарядный, а потом уютный.

Селебрити-стилист, имиджмейкер и шеф-стилист программы "Перезагрузка" на ТНТ Лина Дембикова поздравила читателей Piter.TV с наступающим Новым годом и поделилась модными советами по выбору новогоднего наряда.

В этом году больших и громких вечеринок не предвидится, зато будут уютные домашние посиделки в кругу близких и родных людей. Мода тоже подстраивается под события: в этом году актуально встречать Новый год в уютных полудомашних образах. И речь идет не о трениках и футболке. Лина советует скомбинировать свой образ, надев вечернее платье с худи или ярким свитером.

Пожалуйста: шелковые юбки, бельевые платья в комбинации с худи или с уютными, молочными, кремовыми или любыми яркими свитерами. Вы всегда можете добавить какие-то интересные нарядные пижамы. Взять оттуда брюки и скомбинировать со свитером или худи. Не забывайте и про то, что брючные костюмы, конечно, лидеры всех трендов. Если вдруг вечеринка перейдет в более уютный формат, лаконичный простой молочный брючный костюм можно трансформировать, сняв жакет и добавив худи оверсайз к брюкам. Лина Дембикова

Если говорить об остро-модных тенденциях, то сейчас в моде снова люрекс. Платья асимметричного кроя с люрексом, пайетками и стеклярусами станут отличным выбором на Новый год.

Кстати, люрекс можно носить и в колготках. Колготки снова вернулись в моду. И пайетки, и стразы тоже на колготках – это модно. Лина Дембикова

Что касается аксессуаров, то следует придерживаться правила – стеклярусы везде. Стеклярусы в чокерах, в длинных свисающих сережках, в браслетах и в обуви.

Сумочки я вам рекомендую в этом году выбирать в виде мешочков, шелковые с перьями или бисером. В общем, вариаций миллион. Самое главное продумайте, чтобы вам было удобно, и ваш образ мог трансформироваться в течение вечера. Начав нарядным, а потов став очень уютным. Лина Дембикова

Видео: Piter.TV