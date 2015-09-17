В четвертых "Гардемаринах" воскреснет герой Боярского шевалье де Брильи

В новом фильме зрителей ожидает еще немало сюрпризов.

Режиссер "Гардемаринов" Светлана Дружинина анонсировала съемки четвертой части знаменитой киносерии. Она рассказала, какие сюрпризы стоит ждать зрителям.

По словам Дружининой, в этом фильме должен воскреснуть герой Михаила Боярского, французский шпион шевалье де Брильи. Кристина Орбакайте предстанет в роли Екатерины II, появятся в кадре и новички — поп-исполнители Анна Семенович и Дима Билан.

Сюжет картины расскажет о событиях во времена русско-турецкой войны 1787 года. Главными героями будут дети гардемаринов. Первые три части фильма вышли в 1988, 1991 и 1992 году соответственно. Новую картину, задуманную еще в 1991, финансирует Министерство культуры.

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Фото: mosfilm.ru