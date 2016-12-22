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Роберт Дауни-младший намекнул на начало съемки "Шерлока Холмса"
Сегодня, 12:09
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nastya960
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Роберт Дауни-младший намекнул на начало съемки "Шерлока Холмса"

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Премьера запланирована на декабрь 2020 года.

Роберт Дауни-младший  опубликовал в Twitter GIF-картинку, на котором он изображен в образе детектива. Поклонники считают, что таким образом он намекнул на скорое начало съемок третьей части "Шерлока Холмса". 


Скриншот: Robert Downey Jr‏/ Twitter

Премьера запланирована на декабрь 2020 года. В главной роли - Роберт Дауни-младший, его верного помощника доктора Ватсона сыграет Джуд Лоу. Режиссер пока что неизвестен, так как Гай Ричи, который снимал предыдущие две части, отказался снимать продолжение. И несмотря на то, что в основе лежит произведение Артура Конан Дойля о Шерлоке Холмсе, сюжет фильма оригинален. 

Ранее на Piter.TV: "Шерлок Холмс" в действии: Бенедикт Камбербэтч спас на Бейкер стрит курьера от грабителей.

Фото: ⌠ XXTRAILER ⌡ ПРЕМЬЕРЫ ТРЕЙЛЕРЫ ТИЗЕРЫ ФИЧЕРЫ/ ВК

Теги: артур конан дойл , роберт дауни , шерлок
Категории: Лента новостей Культура Кино

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