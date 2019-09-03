Роберт Дауни-младший рассказал о причине ухода из Marvel

Актер впервые сыграл супергероя в 2008 году.

Исполнитель роли Железного человека в киновселенной Marvel Роберт Дауни-младшего прокомментировал свой уход из франшизы. В интервью журналу D23 он сказал, что вместе с другим ветераном, Крисом Эвансом (Капитан Америка) поступил так, как было необходимо.

Так было нужно. Мы сделали этот выбор, зная, что это часть нашей работы – однажды сойти с автобуса, который едет в другое место. Есть в этом что-то очень отрезвляющее,

– сказал Дауни-младший

Последним фильмом с участием героев стала лента "Мстители: Финал", установившем мировой рекорд по кассовым сборам. Персонаж Дауни впервые появился в ленте "Железный человек" в 2008 году, герой Эванса дебютировал на большом экране в картине "Первый мститель".

Оба персонажа стояли карьерным трамплином для актеров и обеспечили им мировую популярность. В скором времени актеров можно будет увидеть в других картинах. Эванс вместе с Крэйгом снялся в детективе "Достать ножи", а Роберта Дауни-младшего можно будет увидеть в "Путешествие Доктора Дулиттла" (2020) и триквеле "Шерлока Холмса" (2021).

Видео: YouTube/EMM,John Nemesis