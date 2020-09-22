Юрий Гальцев рассказал, как провел карантин

Первые месяцы артист отдыхал.

Заслуженный артист России Юрий Гальцев рассказал телеканалу "Санкт-Петербург", как провел карантин.

Артист поделился, что первые два месяца, апрель и май, отдыхал, придумал новые номера, "заклеил по быту какие-то дырки".

А потом – такой сигнал. Пам-пам-пам. Но мы все равно встречались, репетировали отметил Гальцев.

Он уточнил, что актеры нуждаются в сцене. По мнению Гальцева, если артисты не выходят на публику хотя бы раз в неделю, у них появляется боязнь. Работники театра и эстрады должны все время быть в действии.

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