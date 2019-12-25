В пансионате "Заря" вновь начали принимать больных с коронавирусом

В учреждении развернули 300 коек.

Во временном инфекционном госпитале в пансионате "Заря" снова открыли 300 коек для пациентов с коронавирусом. Прием пациентов начался с 22 сентября. Об этом сообщил Комитет здравоохранения.

В Петербурге свободный коечный фонд для взрослых сократился до 6%. Поэтому было принято решение возобновить прием в пансионате "Заря". При ухудшении эпидемической ситуации перепрофилирование стационаров будет продолжено в рамках разработанного оперативного плана.

На сегодняшний день в городе развернуты 3776 коек для пациентов с коронавирусом.

Ранее стало известно, какой будет вторая волна COVID-19 в Петербурге.

Фото: ВК/ Комитет по здравоохранению Петербурга