Юрий Дудь заметил бобра, рассекающего канал Грибоедова

Спортивный журналист и блогер снял на видео плывущего в Петербурге бобра.

Российский YouTube-блогер Юрий Дудь заснял в Петербурге видео с бобром. Дикое животное мирно плыло по каналу Грибоедова. Кадры он выложил в социальную сеть. Юрий отметил, что бобер чувствует себя хорошо.

Выходишь с утра на канал Грибоедова, а там живой БОБЕР прокомментировал увиденное Дудь

Пользователи Instagram выразили опасение за судьбу животного, которого занесло в непосредственную близость к людям. Однако, их успокоили другие петербуржцы: они рассказали, что также оказывались в подобной ситуации и обращались к ответственной службе. Специалисты просят не пугать животного, так как само по себе оно чувствует себя комфортно.

На данный момент журналист уже покинул Северную столицу из-за работы.

Ранее Piter.tv писвл о том, что "Зенит" проиграл "Ростову" в матче 29-го тура РПЛ.

Фото и видео: Instagram/yurydud