"Зенит" проиграл "Ростову" в матче 29-го тура РПЛ

Единственный гол встречи был забит с пенальти.

В воскресенье, 19 мая, на стадионе в Ростове прошел матч 29-го тура Российской Премьер-Лиги между местной командой и петербургским "Зенитом". Игра завершилась со счетом 1:0. В составе хозяев с пенальти отличился болгарин Ивелин Попов (67-я минута).

Встреча стала знаковой для игрока "Ростова" Тимофея Калачева. Он провел свой прощальный матч.

Отметим, что в этой игре главный тренер "Зенита" Сергей Семак дал шанс выйти в стартовом составе игрокам, редко появлявшимся по ходу сезона.

"Зенит" продолжает лидировать в турнирной таблице РПЛ в ранге чемпиона страны. После 29-го тура стало известно, кто будет представлять Россию в следующем розыгрыше футбольной Лиги Чемпионов. К "сине-бело-голубым", которые начнут турнир с группового этапа, присоединились "Локомотив" и "Краснодар". Для "быков" - это дебют в главном клубном турнире Старого света.