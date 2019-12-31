Народный артист СССР высказался против шахматной рассадки на концертах

Он рекомендовал посоветоваться с профессиональным обществом этой отрасли.

Народный артист СССР, дирижер Юрий Башмет высказался против шахматной рассадки зрителей на концертах после снятия ограничений. Об этом сообщило ТАСС.

Возможно, шахматная рассадка - это не самый лучший вариант, нужно организовать систему пропуска зрителей, измеряя температуру, разработав систему дезинфекции помещений. Юрий Башмет

Юрия Башмет считает, что меры обеспечения безопасности зрителей и музыкантов также нужно обсуждать с профессиональным сообществом. По словам дирижера, у музыкантов тоже есть конкретные предложения. К тому же, сейчас лето и есть большая разница между концертами в залах и на открытом воздухе. Народный артист рекомендовал учитываться и эти факторы.

Кинотеатры в России откроют в середине июля, театры и концертные залы в конце снятия ограничений.

Фото: Piter.TV