Народный артист СССР высказался против шахматной рассадки на концертах

Народный артист СССР, дирижер Юрий Башмет высказался против шахматной рассадки зрителей на концертах после снятия ограничений. Об этом сообщило ТАСС.
Возможно, шахматная рассадка - это не самый лучший вариант, нужно организовать систему пропуска зрителей, измеряя температуру, разработав систему дезинфекции помещений.
Юрий Башмет
Юрия Башмет считает, что меры обеспечения безопасности зрителей и музыкантов также нужно обсуждать с профессиональным сообществом. По словам дирижера, у музыкантов тоже есть конкретные предложения. К тому же, сейчас лето и есть большая разница между концертами в залах и на открытом воздухе. Народный артист рекомендовал учитываться и эти факторы.
Кинотеатры в России откроют в середине июля, театры и концертные залы в конце снятия ограничений.
Фото: Piter.TV
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