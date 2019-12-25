Кинотеатры в России откроют в середине июля

Роспотребнадзор рекомендовал рассаживать людей через метр и продавать попкорн через автоматы.

Кинотеатры и музеи в России откроют в середине июля, театры и концертные залы — осенью. Об этом на брифинге рассказал вице-премьер России Дмитрий Чернышенко.

Театры и концертные залы также, как и во всем мире, открываются на последнем этапе снятие ограничений. Дмитрий Чернышенко, вице-премьер России

По его словам, в работе этих учреждений должны соблюдаться санитарно-эпидемиологические меры. Будет использована специальна плотность рассадки, использование индивидуальных средств защиты и социальное дистанцирование.

Отметим, что Роспотребнадзор рекомендовал рассаживать людей через метр и продавать попкорн через автоматы.

Ранее мы рассказывали, что петербургские кинотеатры готовы следовать новым рекомендациям Роспотребнадзора.