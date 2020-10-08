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Юную петербурженку, сбежавшую к возлюбленному, сняли с поезда в Череповец
Сегодня, 10:42
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himif

Юную петербурженку, сбежавшую к возлюбленному, сняли с поезда в Череповец

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Мать не отпускала девочку в такое путешествие.

В минувший понедельник в полицию обратилась петербурженка, разыскивающая свою 14-летнюю дочь. Как стало известно Piter.TV, девочка, имеющая с матерью натянутые отношения, сбежала из дома утром, прихватив документы, вещи и зарядку для телефона.

Мать предположила, что подросток отправилась на Ладожский вокзал, чтобы уехать на поезде в Череповец к возлюбленному: сама женщина не отпускала девочку в такое путешествие. Петербургская полиция выяснила, что беглянка действительно едет в поезде в Череповец, и дала распоряжение снять пассажирку с рейса и передать матери.

Ранее мы писали, что пожилая петербурженка отдала аферисткам 294 тысячи рублей и украшения за снятие порчи.

Фото: Piter.TV

Теги: беглянка, пропал подросток
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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