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Юную петербурженку госпитализировали из школы с порезами на руках
Сегодня, 20:20
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smirenny

Юную петербурженку госпитализировали из школы с порезами на руках

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Девочку нашли в туалете.

В пятницу, 16 октября, из школы №69 на проспекте Культуры госпитализировали 14-летнюю девятиклассницу с ранами на предплечьях, сообщила "Фонтанка".

Школьница ушла в туалет после четвертого урока, где порезала руки маникюрными принадлежностями. Девочку нашел дежурный учитель. Отмечается, что на учете в психоневрологическом диспансере девочка не состоит, однако в школе подметили впечатлительность петербурженки. 

Раны оказались поверхностными, после того, как медицинская помощь была оказана, девочку отпустили домой. С ней и ее семьей будут работать психологи.

Ранее мы писали, что "Лексус" влетел под фуру в Петербурге.

Фото: Piter.TV

Теги: госпитализация
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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