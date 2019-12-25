Юную петербурженку госпитализировали из школы с порезами на руках

Девочку нашли в туалете.

В пятницу, 16 октября, из школы №69 на проспекте Культуры госпитализировали 14-летнюю девятиклассницу с ранами на предплечьях, сообщила "Фонтанка".

Школьница ушла в туалет после четвертого урока, где порезала руки маникюрными принадлежностями. Девочку нашел дежурный учитель. Отмечается, что на учете в психоневрологическом диспансере девочка не состоит, однако в школе подметили впечатлительность петербурженки.

Раны оказались поверхностными, после того, как медицинская помощь была оказана, девочку отпустили домой. С ней и ее семьей будут работать психологи.

Ранее мы писали, что "Лексус" влетел под фуру в Петербурге.

Фото: Piter.TV