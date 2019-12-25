"Лексус" влетел под фуру в Петербурге

Отмечается, что водитель был пьян.

Днем в пятницу, 16 октября, стало известно, что въезде М11 с КАД произошло страшное ДТП.

Как сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах, нетрезвый водитель "Лексуса" решил "проскочить" пункт оплаты, не справился с управлением.

По предварительной информации пресс-службы УГИБДД по городу и области, водитель неправильно выбрал скорость и дистанцию до впереди идущего автомобиля и столкнулся "Мерседес Арктрос" с полуприцепом. Водитель "Лексуса" получил тяжелые травмы.

Ранее мы писали, что на Ждановской набережной "Порше" влетел в стоящий автомобиль.

Фото: Piter.TV