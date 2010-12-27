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Полиция обнаружила убийцу матери и сестры в коммуналке на Композиторов на Кубани
Сегодня, 8:00
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lesjasap
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Полиция обнаружила убийцу матери и сестры в коммуналке на Композиторов на Кубани

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Юноша сбежал в Краснодарский край после двойного убийства.

В Краснодарском крае правоохранительные органы задержали несовершеннолетнего юношу, которого подозревают в убийстве близких родственниц в Петербурге. Молодой человек совершил двойное убийство и спрятал трупы в коммунальной квартире по улице Композиторов. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по региону.

Установлено, что 17-летний злоумышленник более года проживал с матерью и сестрой в съемном помещении в городе на Неве. После их смерти, преступник решил вернуться на родину. В настоящее время беглец пойман и передан в руки полиции Северной столицы.

Напомним, что недавно Piter.tv писал о том, что оперативники нашли в одной из коммуналок Петербурга мертвые тела 50-летней женщины и ее 22-летней дочери. По данному инциденту возбуждено уголовное дело по статье за умышленное убийство.

Фото: Piter.tv

Теги: двойное убийство , кубань , убийство , улица композиторов
Категории: Криминальные происшествия Новости СПб

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